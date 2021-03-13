Başkanı Şahin, Uğur Mumcu Parkı projesini yerinde inceledi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleştirecek proje için incelemelerde bulundu.

Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı ve teknik birim çalışanlardan bilgi alan Başkan Şahin, gerçekleştirilecek projenin Bahçelievler Mahallesini Bilecik'in cazibe merkezlerinden biri haline geleceğini söyledi. Bilecik Belediyesi olarak vatandaşlarımız için daha çok nefes alacak ortamlar hazırlama gayretinde olduklarını kaydeden Başkan Şahin, "İlgili Başkan Yardımcımız Melek Mızrak Subaşı ve arkadaşlarımızla birlikte Uğur Mumcu Parkı'nda incelemelerde bulunduk. Atatürk Parkı'ndan sonra burada da çok daha kapsamlı ve güzel bir parkı gerçekleştireceğiz. Bilecik'e yakışır, park özelliği daha fazla, yol özelliği daha az olan bir parkı gerçekleştireceğiz. Projeleri çizildi. Şimdi de incelemelerde bulunduk. Mümkün olduğu en kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki yıl burası, Bahçelievler hatta tüm Bilecik'in en güzel parklarından biri olacak. Projenin tamamlanması ile bu bölge daha kullanışlı, daha çok yeşili olan ve daha rahat nefes alınabilecek bir park olacak. Uğur Mumcu'ya yakışır olacak parkımız, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere her yaştan insanımızın en büyük oranda yararlanabileceği ve zaman geçirebileceği bir nokta olacak" ifadelerini kullandı.

İncelemelerinde mahalle sakinleri ve esnaf ile sohbet eden Başkan Şahin, çocuklara hediye vererek fotoğraf çektirdi. Mahalle Muhtarı Faruk Genç ise, Başkan Şahin'e çalışmaları ve katkılarından dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı