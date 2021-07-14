Başkanı Kadir Bıyık, "15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum"
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Başkanı Kadir Bıyık, "15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum"

Başkanı Kadir Bıyık, '15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, 15 Temmuz 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, 15 Temmuz 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Başkan Kadir Bıyık, o geceyi anlattığı mesajında, şehitlere ve gazilere rahmet dileyerek "15 Temmuz 2016 gecesi vatanımızı, milletimizi, demokrasimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, kendisine emanet edilen cephaneyi aziz milletimize yöneltmiş ancak hainlerin planları, yüce Türk milletinin sarsılmaz iradesi, vatan sevgisi ve bağımsızlık ateşi ile yerle bir edilmiştir. O gece kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi göğsümüzdeki milli imanla tüm dünyaya bir kez daha nasıl bir güce sahip olduğumuzu gösterdik. Türkiye Cumhuriyeti; vatanıyla, milletiyle bölünmez bir bütündür. Bilinmelidir ki; Türk Milleti büyük mücadeleler vererek asil kanlarıyla suladığı vatan toprağının bir karışını bile bu hainlere teslim etmez, demokrasiye göz diken kanlı ellerin asla hakimiyetine girmez. 15 Temmuz 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' olarak ilan edilen o geceyi aziz milletimizin bir daha yaşamaması Allah'ın birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daim etmesi dileği ile 15 Temmuz gecesi gösterdikleri kahramanlıkla adlarını tarihe yazdıran başta kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'i, hemşerimiz şehidimiz Fatih Dalgıç'ı ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" diyerek temennilerde bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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