BAŞKANDAN ZABITA EKİPLERİNE SÜRPRİZ KUTLAMA
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BAŞKANDAN ZABITA EKİPLERİNE SÜRPRİZ KUTLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'da, engelsiz yaşam merkezinde kavga var ihbarına giden zabıta ekiplerini, Belediye Başkanı ve yardımcıları pasta ve alkışlarla karşıladı.

ERZURUM'da, engelsiz yaşam merkezinde kavga var ihbarına giden zabıta ekiplerini, Belediye Başkanı ve yardımcıları pasta ve alkışlarla karşıladı. Ekipler, Zabıta Haftası nedeniyle Başkanın yaptığı sürpriz karşısında mutluluk yaşadı.

Merkez Yakutiye İlçesi Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, zabıta teşkilatının 195'inci kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta ekiplerine sürpriz yaptı. Orhan, Engelsiz Yaşam Merkezi müdürüne ihbar hattını aratıp büyük bir kavga yaşandığını söyletip yardım istetti. Kısa sürede olay yerine gelen zabıtalar, Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gelince konfetili, alkışlı ve pastalı sürprizle karşılaştı. Sürpriz karşısında şaşkına dönen zabıtalar, haftalarını kutlayan Başkan ve yardımcılarına teşekkür etti.

Başkan Muhammed Cevdet Orhan, "Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönönümü. Zabıta birimi belediyemizin en önemli birimlerinden bir tanesidir. Bizim kolluk güçlerimiz olarak sürekli sahadalar. Vatandaşa yardım ederek sıkıntılarını çözüyor. Görev tanımı açısından bakıldığında teşkilatımızın görev alanı çok geniş. Biz de arkadaşlarımıza sürpriz yapmak istedik. Onları ilgilendiren bir konuda sahte ihbar geçerek burada onları bir sürpriz ile karşıladık. Bu faliyetler bizim de personelimizin de moral seviyesini arttırmaya yönelik faliyetlerdir. Bu anlamda tekrar zabıta teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü kutluyorum" diye konuştu.

Zabıta memuru Yasin Akagündüz, "Olay var diye geldik. Bağırtıların olduğu yere koyunca konfetiler patladı. Ne olduğunu anlamıdım. Başkan beyin yaptığı bu sürprizden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Bizim için güzel oldu" dedi.

BAŞKANDAN ZABITA EKİPLERİNE SÜRPRİZ KUTLAMA
BAŞKANDAN ZABITA EKİPLERİNE SÜRPRİZ KUTLAMA
BAŞKANDAN ZABITA EKİPLERİNE SÜRPRİZ KUTLAMA
BAŞKANDAN ZABITA EKİPLERİNE SÜRPRİZ KUTLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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