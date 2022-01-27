Başkandan karla mücadele ekibine mangalda balık ikramı

NİKSAR, TOKAT (İHA) - Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, ilçede karla mücadele eden ekiplere balık ikramında bulundu.

Tokat'ın Niksar ilçesini etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Özcan'ın talimatı ile çalışanlara mangalda balık ikramı yapıldı. Mangal ateşinin yanında mola vererek ekmek arası balık yiyen işçiler, çalışmalarına kaldıkları yerden devam etti. Ayvaz bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, yoğun kar yağışı nedeniyle 7 gün 24 saat sahada olan ekibine teşekkür ederek, "Ana arterler başta olmak üzere, şehrimizin her bölgesinde ekiplerimiz insanüstü bir mücadele içerisindeler. Ekip arkadaşlarımıza destek olmak adına böylesine güzel bir etkinlik tertipledik. İşine gönlünü katan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - TOKAT