Başkan Zorluoğlu projeler hakkında milletvekillerine bilgi verdi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon ile ilgili projelerin son durumu hakkında AK Parti Trabzon milletvekillerine bilgi verdi.

Zorluoğlu, tarihi belediye binasındaki toplantı salonunda bir araya geldiği AK Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar, Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu'na, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Gün, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Gürcan Başar, Danışman Samet Ali Yıldız ve TRABİTAŞ AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gül ile birlikte sunum yaptı.

Projeler hakkında milletvekilleriyle istişarelerde bulunan Zorluoğlu, "Sahil Tasarım Projesi" hakkında bilgi vererek, kent sakinlerinin yanı sıra, yerli ve yabancı turistlerin de sahil bandında sosyal, kültürel, sportif ve günlük ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerin oluşturulması için projenin hayata geçirileceğini belirtti.

Zorluoğlu, Trabzon'un çehresini önemli ölçüde değiştirecek projelerde hızlı hareket ettiklerini ifade ederek, "Bu kapsamda ekibimle birlikte, gelinen noktayı değerli vekillerimizle de paylaşıp istişare edelim ve onların da kıymetli fikirlerini alalım istedik. Sahil bandı en büyük önceliklerimizden biri durumunda ve bu konuyu toplantımızda etraflıca ele aldık." dedi.

Toplantıda Zorluoğlu, Pazarkapı Mumhane Önü Şehir Cami ve Yakın Çevre Rekreasyon Alanı Projesi, Gülcemal 1. Etap ve 2. Etap Rekreasyon Alanı Projesi, Cudibey Ortaokulu ve Öğretmen Evi alanı ile ilgili planlanan Karagöz Meydanı Projesi ile Meydan Sokak Sağlıklaştırması Projesi konusundaki detayları da paylaşarak, istişare etti.

Kaynak: AA