Başkan Yüzügülü, Bakan Soylu ile Sivrihisar'daki projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu - Haberler

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Başkan Yüzügülü, Bakan Soylu ile Sivrihisar'daki projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Yüzügülü, Bakan Soylu ile Sivrihisar'daki projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret eden Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar'da devam eden projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

SİVRİHİSAR, ESKİŞEHİR (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret eden Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar'da devam eden projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Ankara'da gerçekleştirdiği ziyaretlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Süleyman Soylu ile Sivrihisar'da devam eden projeler ve yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunan Başkan Hamid Yüzügüllü "Sivrihisar'ımızda birçok yeni projeye ve yatırımlara imza attık. Bizlere bu konuda destek olan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile bir araya gelerek projeler ve yapacağımız yeni yatırımlar hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Bakanımızın destekleri ile Sivrihisar'ımızı yükselen değer yapmaya devam edeceğiz. Bizleri makamında konuk eden ve desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Hamid Yüzügüllü, Süleyman Soylu, Sivrihisar, Ankara, Yerel, Haberler

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