Başkan Yüzügüllü Sivrihisar OSB'de incelemelerde bulundu
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Başkan Yüzügüllü Sivrihisar OSB'de incelemelerde bulundu

Başkan Yüzügüllü Sivrihisar OSB'de incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, yapımı devam eden Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, yapımı devam eden Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sivrihisar'a kazandırdığı projelerle ilçenin kalkınmasını sağlayan ve turizm başkenti yapan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, iş sahalarının genişlemesi ve istihdamı arttırmak adına da çalışmalarını sürdürüyor. Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamlanması için yoğun çabalar sarf edilirken, Başkan Yüzügüllü'de yapılan çalışmaları yakından takip ederek incelemelerde bulundu. Bu yılın sonunda inşaat ve elektrik alt yapısının tamamlanacağı Sivrihisar OSB'de yatırımcı gelme süreçlerine başlanacak.

Başkan Hamid Yüzügüllü "İlçemizde yapımı devam eden Organize Sanayi Bölgesi ile iş istihdamını arttırmak ve yeni değerler kazandırmak istiyoruz. Bunun içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Başkan Yüzügüllü Sivrihisar OSB'de incelemelerde bulundu
Başkan Yüzügüllü Sivrihisar OSB'de incelemelerde bulundu
Başkan Yüzügüllü Sivrihisar OSB'de incelemelerde bulundu
Başkan Yüzügüllü Sivrihisar OSB'de incelemelerde bulundu
Başkan Yüzügüllü Sivrihisar OSB'de incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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