Başkan Yüksel tamamlanan yolu inceledi

26.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:50

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ergene'nin Paşaköy Mahallesi ile Lüleburgaz'a bağlı Ahmetbey Beldesi arasında bulunan bağlantı yolunda yapımı tamamlanan beton yol çalışmasını yerinde inceledi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Ergene ilçesi Paşaköy Mahallesi ve Ahmetbey arasında bulunan 2 bin 700 metrelik Silindirle Sıkıştırılmış Beton yol (SSB) yapım çalışması tamamlandı. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel tamamlanan yol çalışmasını kontrol etti. Başkan Yüksel'e Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Baydarlı ve Ergene Belediye Meclis Üyesi Servet Yıldız'da eşlik etti.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bağlantı yolunun Ergene halkına hayırlı olması dileklerinde bulunan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Çamursuz, sıkıntısız ve uzun ömürlü bir yol haline dönüştürülen Paşaköy ve Ahmetbey arasındaki bağlantı yolunda yapılan çalışmalardan dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum. Halkımızın yaşam şartlarını en iyi seviyelere taşımak için Büyükşehir Belediyemiz ile gece gündüz çalışıyoruz. Bu kısımda yapılan yol çalışması ile Ergenemizde bozuk olan bir yolumuzu daha çözüme kavuşturduk. Ergenemizde hava koşullarının el verdiği süresince yol çalışmalarımız devam edecektir, nasıl ki göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bozuk olan yollarımızı asfaltladık bundan sonrada ihtiyaç duyulan diğer yollarımızı, sokaklarımızı asfaltlayacağız bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizler Ergene'de asfaltlanmadık yol kalmayacak sözümüzün arkasındayız" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA