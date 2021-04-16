Başkan Yüksel, "Sanatsal ve kültürel gelişimleri her zaman destekliyoruz"
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Başkan Yüksel, "Sanatsal ve kültürel gelişimleri her zaman destekliyoruz"

Başkan Yüksel, 'Sanatsal ve kültürel gelişimleri her zaman destekliyoruz'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Kartal Belediyesi Sanat Akademisindeki öğrencilerin yaptığı resimler Kartal'daki fuaye alanında sergilenmeye başlandı.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisindeki öğrencilerin yaptığı resimler Kartal'daki fuaye alanında sergilenmeye başlandı. Sergi açılışına katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Sanat Akademimizle gençlerimizin ve çocuklarımızın sanatsal ve kültürel gelişimlerini her zaman destekliyoruz. Bugün de bu sergimizle, bu çabamızın meyvelerinden birini aldık" dedi.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi resim öğrencilerine ve davetlilere yaptığı konuşmada, Kartal Belediyesi'nin, sanatsal ve kültürel gelişime verdiği öneme dikkat çeken Başkan Gökhan Yüksel, "Bugün, Sanat Akademisi öğrencilerinin ellerinden çıkan bu kıymetli eserleri sizlerle buluşturuyoruz. Gençlerimiz, salgın sürecinde uzaktan eğitimle, öğretmenleri ile beraber sıkı bir çalışma eşliğinde bu gördüğünüz eserleri ortaya çıkardı. Kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir kentin gelişebilmesi için, önce o kentin insanlarının kültürel ve sanatsal anlamda gelişebilmesi gerekir. Bunun bilincinde olan bizler de Kartal Belediyesi Sanat Akademimizle gençlerimizin ve çocuklarımızın sanatsal ve kültürel gelişimlerini her zaman destekliyoruz. Bugün de bu sergimizle, bu çabamızın meyvelerinden birini aldık" ifadelerini kullandı.

Kartal Belediyesi fuaye alanında gerçekleşen serginin açılışına; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, çok sayıda meclis üyesi ve vatandaşlar katıldı. Açılışta, Başkan Gökhan Yüksel sanat akademisi öğrencileri ve öğretmenleri ile beraber sergi alanını gezerek, eserler hakkında bilgi aldı.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin, salgın sürecinde uzaktan eğitimle hazırladıkları resim sergisinde; kara kalem, toz pastel ve yağlı boya teknikleriyle elli öğrencinin hazırladığı eserler sergileniyor. Sergi, 25 Nisan'a kadar Kartallı sanatseverleri ağırlayacak.


Başkan Yüksel, 'Sanatsal ve kültürel gelişimleri her zaman destekliyoruz'
Başkan Yüksel, 'Sanatsal ve kültürel gelişimleri her zaman destekliyoruz'
Başkan Yüksel, 'Sanatsal ve kültürel gelişimleri her zaman destekliyoruz'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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