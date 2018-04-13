Başkan Yüksel'in Acı Günü

Geçtiğimiz gün vefat eden Suşehri Belediye Başkanı Yüksel'in amcası Nurettin Yüksel (74) toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yüksel için bugün Cuma Namazı sonrası ilçe merkezinde bulunan Balhatun camiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına; yakınlarının yanı sıra, İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Çevre İlçe Kaymakam ve Belediye Başkanları, Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Beşir Köksal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yüksel cenaze namazının ardından toprağa verildi. - SİVAS