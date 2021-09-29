Başkan Yılmaz, Toroslar Kent Konseyi başkanlığına seçildi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Kent Konseyinin yeni başkanı seçildi. Başkan Yılmaz, şehrin geleceği açısından Kent Konseyinin öneminin farkında olduklarını belirterek, "Toroslar Kent Konseyimizle uyum içerisinde, başarılı çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Toroslar Kent Konseyi'nin Olağan Genel Kurulu, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile mahalle muhtarlarının katılımıyla yapıldı. Başkan Yılmaz, genel kurulda, geçmiş dönem Toroslar Kent Konseyi Başkanı Ümit Erşan ve Kadın Meclisi Başkanı Gülcan Boyraz'a, bugüne kadar sundukları çalışmalardan dolayı çiçek ve tablo hediye ederek teşekkür etti. Erşan, Yılmaz'ın destekleri ile birçok önemli çalışma ve faaliyetlere imza attıklarını söyledi.

"Toroslarımıza katkı sunmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Yılmaz, genel kurulda yaptığı konuşmada, kent konseylerinin en önemli görevlerinin çocuklara, gençlere, kadınlara, engelli bireylere dokunmak ve başarılı bir gelecek sunmak olduğunu belirterek, genel kurulun hayırlı olmasını diledi. Yılmaz, "Kent Konseyi, sosyolojik olarak toplumdaki farklı grupların bir araya geldiği, kentin ihtiyaçlarının tespit edildiği, değerlendirildiği ve buna uygun politikaların gerçekleştirildiği bir platform. Kurum müdürlerinin, STK'larımızın ve belediyelerimizin bir bütün olarak çalışması, ortak hareket etmesi ve buna uygun stratejiler geliştirmesi önemli. Toroslar Kent Konseyinin, belediyemizle daha entegre hizmetler yürütmesi amacıyla çalışmalarımıza hep beraber devam edeceğiz. Gençlerle ilgili çalışıyoruz. Onların ne hissettiğini anlamamız gerekiyor. Kadınların, engelli kardeşlerimizin sıkıntılarını ve sorunlarını biliyor ve buna kafa yoruyoruz. Homojen yapıya sahibiz. Ama yaptığımız anket çalışmalarında sosyal dokunun, ekonomik durumun ve gelir düzeyi ihtiyaçlarının ilçe ilçe değiştiğini görüyoruz. Dünya hızla dönüyor ve çok hızlı bilgi üretiliyor. Bu bilgiyi doğru zamanda, doğru yerde elde eden daha güçlü oluyor. Buna uygun politikalar geliştirenler de vatandaşların ihtiyaçlarını daha kolay giderebiliyor. Bu noktada dünyada üçüncü, Türkiye'de ilk olarak 'Çevik Belediyecilik' anlayışını benimseyen bir belediyeyiz" diye konuştu.

Başkan Yılmaz'ın konuşmasının ardından Divan ve Yürütme Kurulu Üyelerinin seçimi yapıldı.

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, Toroslar Kent Konseyi Olağan Genel Kurulunda oy birliğiyle başkan seçildi. Yılmaz, Yürütme Kurulu Üyelerine teşekkür ederek, "Bizim için önemli olan ortak paydalarımızı bulmak ve bu ortak paydada ilerlemek" dedi. - MERSİN