Başkan Yılmaz: " Söz Verdiğimiz Gibi Şehrimizi Asfaltla Buluşturmaya Devam Ediyoruz."
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Başkan Yılmaz: " Söz Verdiğimiz Gibi Şehrimizi Asfaltla Buluşturmaya Devam Ediyoruz."

Başkan Yılmaz: ' Söz Verdiğimiz Gibi Şehrimizi Asfaltla Buluşturmaya Devam Ediyoruz.'
Habermetre - Haberler | Toplum

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal ile birlikte asfalt çalışmaları tamamlanan Kışlasaray, Güllübahçe ve Haraparası Mahallelerinde incelemelerde bulundu, mahalle sakinleri ile yürütülen hizmetler hakkında sohbet etti.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal ile birlikte asfalt çalışmaları tamamlanan Kışlasaray, Güllübahçe ve Haraparası Mahallelerinde incelemelerde bulundu, mahalle sakinleri ile yürütülen hizmetler hakkında sohbet etti.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz incelemeler esnasında yaptığı açıklamada: "Söz verdiğimiz gibi, şehrimizi asfaltla buluşturmaya devam ediyoruz. Kışlasaray, Güllübahçe ve Haraparası Mahallelerinde tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarını İl Başkanımız Sayın Adem Yeşildal ile birlikte yerinde inceledik. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal ise: "Antakya'mızda kapsamlı olarak asfalt çalışmaları gerçekleştirerek tertemiz yollara kavuşturan Antakya Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. " dedi.

İncelemeler esnasında esnafı da ziyaret eden Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal hayırlı işler bol kazançlar dileğinde bulundular, esnafın yürütülen hizmetler hakkında görüşlerini aldılar.

Başkan Yılmaz; vatandaşlarımızın ve esnafımızın memnuniyeti bizler için gurur vesilesi, Antakya'mız için daha yapacağımız çok iş var diyerek çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Yayın Tarihi :

17 Haziran, 2021

Kaynak: Habermetre

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