Başkan Yılmaz, okulun ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı
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Başkan Yılmaz, okulun ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı

Başkan Yılmaz, okulun ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı
Bültenler - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte yaklaşık bir buçuk yıllık aranın ardından yüz yüze eğitim başladı.

-BAŞKAN YILMAZ, OKULUN İLK GÜNÜNDE ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Okulun ilk gününde minik öğrencileri yalnız bırakmayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz Peyami Safa Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Başkan Yılmaz'a, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ile Peyami Safa Ortaokulu Müdürü Mehmet Kaya da eşlik etti. Miniklerin heyecanına ortak olan Başkan Yılmaz, çocuklara tavsiyelerde bulunarak eğitim hayatlarında başarılar diledi.

BAŞKAN YILMAZ'DAN MİNİKLERE DAVET

2021-2022 eğitim-öğretim yılının sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl olmasını dileyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, " Bir buçuk yılın ardından öğrencilerimiz tekrardan sıra başına geçtiler. Büyük bir özveriyle yetiştirilen öğrencileri geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz nesillerin en iyi şekilde yetiştirilmesi için Yıldırım Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye gayret edeceğiz" dedi. Öğrencilere de seslenen Başkan Yılmaz, "Yaz spor okullarıyla birlikte başta yüzme olmak üzere birçok branşta 13 bin öğrenciyi ağırladık. Hep birlikte yüzdük, oynadık ve eğlendik. Şimdi ise kış spor okullarında sizleri bekliyoruz. Aynı zamanda yıl içerisinde öğretmenlerimiz rehberliğinde resim ve şiir yarışmaları yapacağız. Sizlere çeşitli ödüller vereceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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