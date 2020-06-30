Başkan Yılmaz hizmet sevdasını dizelere döktü Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Kütahyalılar'a hizmet sevdasını bir kez daha dizelere döktü.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Kütahyalılar'a hizmet sevdasını bir kez daha dizelere döktü.

Zaman zaman yazdığı memleket şiirlerini sadece yakınları ile paylaşan Başkan Yılmaz'ın dini ve siyasi konularda ödüllü yazı ve şiirleri bulunuyor.

Özel İdare dergisinde de aralıklarla şiirlerine yer verilen Başkan Musa Yılmaz, son şiirini Whatsapp durumunda paylaştı.

Yılmaz'ın okuyanlara kısa bir Kütahya gezisi yaşattığı son şiiri şöyle;

Sevdanın acemisiydik, Memleketin delisi.

Şehrim, Ülkem kazansın, Teferruat gerisi.

Çok dereler geçtik, At değiştirmeden,

Nice kahırlar çektik, Kimselere küsmeden.

Dağardı'nda bir köyün yoluydu yüreğimiz,

Türkmen dağında tüten dumanda emeğimiz.

Hayme Ana yurdundan kana kana su içtik,

Murat Dağına çıktık, Gediz çayından geçtik.

Koca Seyfullah Camisinde durduk Hakk'ın safına,

Değirmendere üzerinden geçtik bor diyarına.

Dumlupınar meydanında ağustos olduk yandık,

Altıntaş Ovasında, Beşkarış'tan sulandık.

Geçmişte yaşanılan tarih ve mazi bizde,

Geleceğimiz parlak, Umut var önümüzde. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA