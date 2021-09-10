Başkan Yılmaz, 'Gönül Bağı' birimlerini ziyaret etti
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Başkan Yılmaz, 'Gönül Bağı' birimlerini ziyaret etti

Başkan Yılmaz, 'Gönül Bağı' birimlerini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın, "Toroslarımıza gönülden bağlıyız" diyerek başlattığı 'Gönül Bağı Projesi'nin başarıyla devam ettiği bildirildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın, "Toroslarımıza gönülden bağlıyız" diyerek başlattığı 'Gönül Bağı Projesi'nin başarıyla devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gönül Bağı Birimleri, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Toroslar'da vatandaşlar, masa masa dolaşarak değil, '444 41 33' numaralı 'Gönül Bağı Destek Hattı'nı arayarak taleplerini iletiyor, sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm buluyor. Gönül Bağı Birimi ekipleri, evde sağlık hizmetinden yeni doğan bebekler için bebek bakım setine, taziye ve psikolojik desteğe kadar her an vatandaşın yanında olarak yardımına koşuyor, gelen talepleri titizlikle değerlendirerek çalınmadık kapı, karşılıksız talep bırakmıyor.

Başkan Yılmaz, Yunus Emre Kültür Merkezinde oluşturdukları 'Gönül Bağı' birimlerini ziyaret etti

Deneyimli, konularında uzman ve profesyonel bir ekipten oluşan 'İlk Nefes, Kadın Danışma, Çocuk Danışma, Yaşlı Destek, Engelli Destek, Sokak Hayvanları Destek, Çare Bizde, Gençlik Koordinasyon, Tarım Danışma, Esnaf Dayanışma, Hukuk Danışma, Dağıtım, Taziye, Halkla İlişkiler, Bilgi İşlem ve Denetleme ile Çağrı Merkezi Birimleri'nin çalışmalarını inceleyen Başkan Yılmaz, burada ekibiyle de sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu. Yılmaz, 'Çare Bizde' birimini ziyareti sırasında birimde görev alan sağlık ekiplerine tansiyon ve kan şekeri ölçümü de yaptırdı.

"Burada sevgi, hoşgörü ve güleryüzlü hizmet var"

Gönül Bağı birimlerinin sevgi, hoşgörü ve güleryüzlü hizmet anlayışıyla vatandaşların istek ve taleplerine hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde cevap verdiğini belirten Yılmaz, özverili çalışmalarından dolayı tüm ekibine teşekkür ederek, "Gönül Bağı, çok önemli bir proje. Sizler de belediyemizin güler yüzü, şefkat gösteren elisiniz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Vatandaşların, Gönül Bağı birimi ekiplerine 7 gün 24 saat ulaşabileceklerinin bilgisini veren Yılmaz, "Çevik Belediyeciliğin en güzel örneğine imza attığımız bu çalışmamızla Toroslarımızın tüm ihtiyaçlarını bir merkezde toplayarak, Gönül Bağı Destek birimlerimizle çözüme kavuşturuyoruz. Projemizin amacı, iletişim kurduğumuz vatandaşımızın sorununu, talebini algılayıp ona uygun hizmet götürmek. '444 41 33' numaralı Gönül Bağı Destek Hattımızla da hemşehrilerimize bir telefon kadar yakınız" şeklinde konuştu. - MERSİN

Başkan Yılmaz, 'Gönül Bağı' birimlerini ziyaret etti
Başkan Yılmaz, 'Gönül Bağı' birimlerini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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