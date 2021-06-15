Başkan Yılmaz Esnafı Ziyaret Etti

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, çarşı esnafıyla bir araya geldi.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, çarşı esnafıyla bir araya geldi.

Başkan Yılmaz, çarşı esnafıyla sohbet ederek hal hatır sordu ve hayırlı işler bol kazançlar dileğinde bulundu. Başkan Yılmaz esnaf ile yaptığı istişarelerde kendisinden bir arzuları olup olmadığını sorarak, her daim esnafın yanında olduklarını belirtti.

Başkan Yılmaz ziyaret hakkında yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; "Çarşı esnafımızla da bir araya gelerek hasbihal ettik. Antakya'mızda hizmet veren her bir esnafımız bizim için çok değerli, hepsine işlerinde kolaylıklar ve bol kazançlar dilerim. "

Yayın Tarihi :

15 Haziran, 2021

Kaynak: Habermetre