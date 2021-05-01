Başkan Yılmaz: "Devletimizin gücü en ücra noktalara kadar taşınıyor"
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Başkan Yılmaz: "Devletimizin gücü en ücra noktalara kadar taşınıyor"

Başkan Yılmaz: 'Devletimizin gücü en ücra noktalara kadar taşınıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, merkeze bağlı İnli Çobanlar ve Çobanlar Bayat köyleri arasındaki 3 kilometrelik yolun yapımına başladıklarını belirtti.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, merkeze bağlı İnli Çobanlar ve Çobanlar Bayat köyleri arasındaki 3 kilometrelik yolun yapımına başladıklarını belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz," Devletimizin sağladığı imkanlar ile İl Genel Meclisinde programladığımız kırsaldaki hemşerilerimize götürdüğümüz projelerden birisini daha tamamlıyoruz. Daha önceki 3 yıl içerisinde etap etap 15 kilometresinin yapımını gerçekleştirdiğimiz Alayunt, Çayca, Süğüt, ve İnli köyleri arasındaki BSK sıcak asfalt yolumuzun, İnli, Çobanlar ve Çobanlar Bayat köyleri arasının da yapımına başladık. 3 kilometrelik bu etabında tamamlanması ile yaklaşık 19 kilometrelik grup yolumuz bitiyor. Böylelikle Kütahya genelinde öncelikli olarak başlattığımız grup yollarından biri daha tamamlanmış olacak. Bölge köylerimizin, köylülerimizin hizmetine sunmuş bulunmaktan son derece mutluyuz. Devletimizin gücü en ücra noktalara kadar taşınıyor. Bu hizmetlerin gerçekleşmesinde imkan ve ödenek sağlayan başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, valimize, özel idare teknik ekipleri ve çalışanlarına şükranlarımızı sunuyorum. Köylülerimize, bölgemize ve Kütahya'mıza hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Yılmaz: 'Devletimizin gücü en ücra noktalara kadar taşınıyor'
Başkan Yılmaz: 'Devletimizin gücü en ücra noktalara kadar taşınıyor'
Başkan Yılmaz: 'Devletimizin gücü en ücra noktalara kadar taşınıyor'
Başkan Yılmaz: 'Devletimizin gücü en ücra noktalara kadar taşınıyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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