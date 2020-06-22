Başkan Yılmaz'dan şehit babalarına anlamlı mektup
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Başkan Yılmaz'dan şehit babalarına anlamlı mektup

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, evlatlarını vatan uğruna şehit veren babalara bir mektup yazarak 'Babalar Günü'nü kutladı.

Başkan Yılmaz'dan şehit babalarına anlamlı mektup
22.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:07

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, evlatlarını vatan uğruna şehit veren babalara bir mektup yazarak 'Babalar Günü'nü kutladı.

Babalar Günü'nde ilçedeki şehit babalarına teslim edilen mektuplarda sabır ve metanet dileyen Başkan Yılmaz, babaların evlatlarına olan duygularını anlattı.

"Şehitlerimizin aziz hatıraları sonsuza dek yaşayacak"

Mektubuna, "Tarihin dilinden düşmez bu destan, nehirler gazidir, dağlar kahraman, her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir" dörtlüğüyle başlayan Yılmaz, "Kahraman evladınız olmadan geçirdiğiniz bu 'Babalar Günü'nde, tüm kalbimle, ocağınızda tüten yasa ortak olmak ve 'biz millet olarak büyük bir aileyiz' demek istedim. Ben de bir babayım ve sizi çok iyi anlıyorum. Acınız acımızdır. Gururumuz olan aziz evladınız ve binlerce Mehmetçiğimizin aziz hatıraları sonsuza dek yaşayacak. Bu şanlı destan, tarihin dilinden asla düşmeyecektir. Sadece özel günlerde değil, her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Aziz evladınızın ve tüm kahraman şehitlerimizin mekanı cennet, ruhları şad olsun. Kıymetli ellerinizden öpüyor, en kalbi duygularımla babalar gününüzü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz'ın mektubunu alan şehit babaları ise hatırlanmış olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz, bizlerin her zaman yanında. Bu anlamlı günde de yine bizleri unutmadı. Kendisine teşekkür ediyoruz" dediler.

Ziyarette ayrıca, Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları'nda (TORTEK) özel olarak hazırlanan ve şehitlerin babalarıyla olan fotoğraflarının yer aldığı porselen tabaklar da şehit ailelerine hediye edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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