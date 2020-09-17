Başkan Yılmaz'dan 'Komşu' ziyareti Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulu'nu ziyaret ederek, kısa süre sonra başlayacak eğitim öğretim yılı öncesi yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulu'nu ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, okul müdürü Şemsi Şahsi ile biraraya gelen Başkan Yılmaz, okul müdürüyle uzun süre sohbet ederek talep ve isteklerini dinledi. Yıldırım Belediyesi olarak ihtiyaç duydukları her konuda okullara gereken desteği vermeye hazır olduklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eğitime büyük önem verdiklerini, okulların eksiklerini, ihtiyaçlarını imkânlar ölçüsünde karşılamaya devam edeceklerini belirtti.

'EĞİTİME DESTEĞİMİZ SÜRECEK'

Yıldırım'ın Türkiye'nin birçok kentinden daha fazla genç nüfusu bünyesinde barındırdığını da hatırlatan Başkan Yılmaz, bunun çok önemli bir potansiyel olduğunu anımsatarak, "En doğru yatırım geleceğe ve gençliğe yapılan yatırımdır. Biz de Yıldırım'da projelerimizi bu düşünceyle hayata geçiriyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin gelişimlerine katkı sağlamak adına önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bir taraftan sportif ve kültürel aktivitelerle onların topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmaya çalışırken, diğer taraftan çocuklarımızın daha iyi fiziki şartlarda eğitim görmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu bağlamda, okullarımıza her türlü desteği sağlıyoruz. Okullarda zarar gören yıpranan bölümler ekiplerimiz tarafından onarılıyor. İlçemizdeki öğrencilerimizin daha kaliteli ortamlarda eğitim görmeleri amacıyla kurumlarımızın bulunduğu bölgelerde trafik ve çevre düzenlemesi çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm çabamız geleceğimizi emanet ettiğimiz yavrularımıza daha iyi imkânlar sağlamak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler