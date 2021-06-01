Başkan Yılmaz Ankara'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Yılmaz Ankara'da

Başkan Yılmaz Ankara'da
Habermetre - Haberler | Toplum

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Ziyarete AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik ve Hüseyin Şanverdi ile birlikte Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz katıldı.

Heyet ziyaretlerinde Hatay'ın, Antakya'nın gelişmesi, güzelleşmesi adına Bakan Kurum ile fikir alışverişinde bulundular. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Hatay milletvekillerine ve Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin sonunda heyet günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Yayın Tarihi :

01 Haziran, 2021

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mustafa Varank Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan İlker Kaleli Demet Özdemir
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Yılmaz Ankara'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 19:45:31. #1.14#

title