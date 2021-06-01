Başkan Yılmaz Ankara'da

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Ziyarete AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik ve Hüseyin Şanverdi ile birlikte Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz katıldı.

Heyet ziyaretlerinde Hatay'ın, Antakya'nın gelişmesi, güzelleşmesi adına Bakan Kurum ile fikir alışverişinde bulundular. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Hatay milletvekillerine ve Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin sonunda heyet günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Yayın Tarihi :

01 Haziran, 2021

Kaynak: Habermetre