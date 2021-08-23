BAŞKAN YILMAZ; "AKEVLER MAHALLESİ'NDE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARIMIZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR."

BAŞKAN YILMAZ; "AKEVLER MAHALLESİ'NDE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARIMIZTÜM HIZIYLA SÜRÜYOR.

BAŞKAN YILMAZ; "AKEVLER MAHALLESİ'NDE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARIMIZ

TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR. "

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Antakya İlçe Başkanı Emrullah Gülen, Kadın Kolları Antakya İlçe Başkanı Nesrin Jontürk ve belediye meclis üyeleri eşliğinde Akevler Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarında incelemelerde bulundu, mahalle sakinleri ile yürütülen hizmetler hakkında sohbet etti.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz incelemeler esnasında yaptığı açıklamada; "Söz verdiğimiz gibi, şehrimizi asfaltla buluşturmaya devam ediyoruz. Akevler Mahallemizde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledik. Çok kısa süre içinde mahallemizin tamamı bitmiş olacak. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik; " Akevler Mahallesini kapsamlı olarak asfaltlayarak tertemiz yollara kavuşturan Antakya Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. " dedi.

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal ise Başkan Yılmaz'a şehir genelinde yürütülen Asfalt çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Denetimler esnasında mahalle sakinleri asfaltlama çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.

Başkan Yılmaz çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını da belirtti.

Yayın Tarihi :

23 Ağustos, 2021

Kaynak: Habermetre