Başkan Yıldız öğrencilerle "Kesişme: İyi Ki Varsın Eren" filmini izledi

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız öğrencilere özel olarak gerçekleştirilen sinema gösteriminde, öğrencilerle birlikte "Kesişme: İyi Ki Varsın Eren" filmini izledi.

Beyoğlu Belediyesi yarıyıl tatilinin son gününde öğrencilere sürpriz yaptı. Beyoğlu'nda eğitim gören öğrenciler için "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminin özel gösterimi gerçekleştirildi. İstiklal Caddesinde bulunan Fitaş Sinemalarında düzenlenen özel gösterime 450 öğrenci katıldı. Trabzon Maçka'da PKK teröristlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken öldürülen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayesinin anlatıldığı film izleyen öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da etkinliğe katılarak çocuklarla birlikte filmi izledi.

"Bu vatan tüm şehitlerimize minnettardır"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, öğrencilerle anlamlı bir sinema gösteriminde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek: "Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in hikayesini konu alan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izlemek için öğrencilerle buluştuk. Gençlerle gönül gönüle verdik, hep bir ağızdan 'İyi ki Varsın Eren' dedik. Kahramanlarımızı da yapmış oldukları kahramanlıkları da unutmadık, unutmayacağız. Bu vatan tüm şehitlerimize minnettardır" dedi. - İSTANBUL