Başkan Yıldız, gençlere 'Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi' projesini anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Yıldız, gençlere 'Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi' projesini anlattı

07.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:39
Başkan Yıldız, gençlere 'Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi' projesini anlattı

Hasköy Sahilde gençlerle bir araya gelen Başkan Yıldız, Beyoğlu'nda gençler için hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Hasköy Sahilde gençlerle bir araya gelen Başkan Yıldız, Beyoğlu'nda gençler için hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Yapımı devam eden 'Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nin yakın zamanda tamamlanacağını belirten Yıldız, "Gençlerin burada tiyatro etkinliklerine katılabilecek olması, sinema izleme imkanlarının olacak olması bizleri şimdiden heyecanlandırıyor" dedi.

Her gün ilçenin farklı bir bölgesini ziyaret eden Başkan Yıldız Piripaşa Mahallesi esnafı ve bölge sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yıldız, virüs salgınına karşı tedbiri elden bırakmamalarını da istedi. Başkan Yıldız daha sonra Piripaşa Semt Pazarını ziyaret ederek virüs salgınına karşı alınan tedbirleri inceledi. Pazarcı esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Yıldız, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Yıldız Pazar ziyaretinin ardından Hasköy Sahilde gençlerle bir araya geldi. Gençlerle uzunun uzun sohbet eden Başkan Yıldız, Beyoğlu Belediyesi olarak gençler için hayata geçirdikleri ve geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı.

"HER ŞEY SİZ GENÇLERİMİZİN, ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN"

Gençlere, yapımı devam eden 'Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi' ile ilgili bilgi veren Başkan Yıldız, "Gençlerimiz için, çocuklarımız için, Beyoğlulu hemşerilerimiz için bütün imkanları seferber ediyoruz. Hasköy'de, Haliç'in hemen yanı başında bir kültür merkezini, bir gösteri merkezini inşa ediyoruz. Burada cep sineması, tiyatrolar, galeriler, sergi alanları olacak. Her türlü söyleşiler, kültür sanat söyleşileri burada yapılabilecek. Gençlerin burada tiyatro etkinliklerine katılabilecek olması, sinema izleme imkanlarının olacak olması bizleri şimdiden heyecanlandırıyor. Her şey siz gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği için" dedi.


Başkan Yıldız, gençlere 'Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi' projesini anlattı
Başkan Yıldız, gençlere 'Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi' projesini anlattı
Başkan Yıldız, gençlere 'Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi' projesini anlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Yaşar Güler Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Arda Turan Mesut Bakkal Rıza Çalımbay İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Bursa Çocuk Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Yıldız, gençlere 'Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi' projesini anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 14:45:21. #1.14#
title