Başkan Yıldırım, Ramazan Bayramını kutladı
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Başkan Yıldırım, Ramazan Bayramını kutladı

Başkan Yıldırım, Ramazan Bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım Ramazan Bayramını kutlayarak açıklamada bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım Ramazan Bayramını kutlayarak açıklamada bulundu.

Bayramların birlik ve beraberlik duygularının en yoğun yaşandığı günler olduğunu söyleyen Başkan İskender Yıldırım, "Bu sene de pandemi nedeniyle evlerimizde, sevdiklerimizden uzakta bayramı kutluyoruz. Ancak ben bu zor zamanların geçip güzel günlerin geleceğine ve yine yan yana kutladığımız bayramlara kavuşacağımıza canı gönülden inanıyorum.

Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Hepimiz bayramda sevdiklerimizle bir arada olmak, bayram neşesini hep birlikte yaşamak istiyoruz. Ancak sağlığımız her şeyden önemlidir. Bu nedenle bu bayramımızı da evlerimizde kutlayacağız. Ben bu zor zamanların ardından güzel günlerin geleceğine ve yine yan yana kutladığımız bayramlara kavuşacağımıza canı gönülden inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle kardeşliğin, barışın ve huzurun hakim olduğu bir dünya dileğiyle tüm halkımızın Ramazan Bayramınızı kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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