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Başkan Yıldırım'ın Ankara temasları

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Yıldırım'ın Ankara temasları

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'in eski Valisi şuan Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'in eski Valisi şuan Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Yıldırım'a Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz eşlik etti. Samimi sohbet havasında geçen görüşmede Başkan Yıldırım, Personel ve Prensipler Müdürü Genel Müdürü Bilal Şentürk'e Bilecik'e vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Bilal Şentürk ise misafirlerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek Bilecik'in yerinin kendisinde her zaman ayrı olduğunu ifade etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Politika

Meclis Başkanı, Bilal Şentürk, AK Parti, Bilecik, Politika, Haberler

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