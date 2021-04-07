Başkan Yıldırım'dan Bakan Soylu'ya taziye ziyareti
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Başkan Yıldırım'dan Bakan Soylu'ya taziye ziyareti

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Başkan Yıldırım'dan Bakan Soylu'ya taziye ziyareti

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, taziye ziyaretinde bulunduğu İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya 'Zülfikar Kılıç'ı hediye etti

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Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, efsane başpehlivanlarımızdan Ahmet Taşçı ile birlikte Ankara'ya çıkarma yaptı. Başkan Yıldırım ve Taşçı, AK Parti Kocaeli Milletvekilimiz ve MKYK Üyesi Emine Zeybek, Ak Parti Kocaeli Milletvekillerimiz Sami Çakır, Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz ile birlikte, yakın zamanda annesini kaybeden İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

KILIÇ HEDİYE ETTİ

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya Karamürsel halkının selamlarını ve taziyelerini ileten Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Bakan Soylu ile samimi bir ortamda, verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Yıldırım, terör örgütlerinin ve hainlerin korkulu rüyası olan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya 'Zülfikar Kılıcı' hediye etti.

Başkan İsmail Yıldırm sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Bakan Soylu'ya ithafen şunları söyledi:

Kaynak: Bültenler

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