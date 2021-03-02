Başkan Yenice: Restoran ve lokantaların açılması memnuniyet yarattı

İZMİR'de restoran ve lokantalar yüzde 50 kapasiteyle açılırken, hem esnaf hem de müşteriler yeni sistemden memnun oldu. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, restoran ve lokantaların açılmasının memnuniyet yarattığını belirterek, hem işletmelerin hem de müşterilerin kurallara harfiyen uymaları gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamadan sonra bugün itibariyle restoranlar, kafeler ve lokantalar; yarı kapasiteyle müşteri almaya başladı. Müşteriler HES kodunu gösterip ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra işletmelere girip yemeklerini yerken, yeni normal hem esnafları hem de müşterileri mutlu etti.

Esnafın uzun süredir beklediğini söyleyen Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, ilk gün itibariyle kurallara uyulduğunun da altını çizdi. Yenice, "Hepimiz için oldukça zorlu bir dönem oldu. AŞ ve iş üreten, 24 saat ışığı sönmeyen dükkanlarımız kapanınca zor günler de geçirdik. Ancak kendimizi de eğittik. Çünkü bu virüsle yaşamaya alışmamız gerekiyor. Hem biz hem de toplumun bu bilinçte olması gerekiyor. 1 Mart tarihinde restoranların açılma söylentisi zaten yayılmıştı. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yine 1 Mart tarihinde yeni normalleşmeye geçileceğini açıklaması sebebiyle hepimiz hazırlığımızı yapmıştık. Sabah da şükürler olsun ki iş yerlerimizi açtık. Hemen herkesin de kurallara uyduğunu görüyoruz" dedi. 'NASILSA AÇILDIK DİYE GEVŞEMEMEK LAZIM'Yeniden kapanmamak için hem esnafların hem de vatandaşların birlik içinde hareket etmesi gerektiğini savunan Yenice, "Kurallara hem esnaflar uymak zorunda hem de vatandaşlar uymak zorunda. Çünkü bir kapatmanın daha altından kalkamayız. Müşterilerimizin de bizlere yardımcı olmaları gerekiyor. Belirlenen kurallara uymalarını rica ediyoruz. Hepimiz birlik ve beraberce hareket etmeliyiz. Tabii ki bu virüsü yenmiş değiliz. Bu bilinçte olmamız gerekiyor. Açılmayan iş yerlerini de yanımıza çekmemiz lazım. Belirlenen kurallara harfiyen uyup geçmişte yaşadıklarımızdan da ders çıkarmak zorundayız. Hem esnaflar hem çalışanlar hem de müşteriler çok mutlular. Bu özlem sebebiyle de kurallara uyulduğunu gözlemliyoruz. Hepimiz bu mutluluğun büyüyerek devam etmesini istiyoruz. İş yeri sahipleri nasılsa açıldık diye gevşememeli. Müşteriler de 'Ne olacak' diyerek kuralları ihlal etmemeli" diye konuştu.'HASRET SONA ERDİ'Restoranda yemek yemeyi çok özlediklerini belirten Osman Kurbanoğlu, "Millet olarak çok zengin bir yemek kültürüne sahibiz. Öyle olunca her şeyi evde yiyemiyorsunuz. Bunun yanı sıra restoranda oturup yemek yemeye de hasret kalmıştık. Bugün itibariyle hasret sona etti. Umarım bundan sonra daha güzel günler görürüz. Çorbaya kavuşmuş olmanın sevincini yaşıyorum" dedi.

Geride kalan dönemde elde yenilen yiyecekleri tüketmek zorunda kaldıklarını söyleyen Mehmet Dağdelen, "Arkadaşımla birlikte gelip önce çorba içtik ardından da köfte yedik. Restoran kültürü bizim toplumumuz için çok önemli. Uzun bir aradan sonra oturarak yemek yemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Restoranlarda oturma yasağı varken genellikle elde yiyebildiğimiz yemekleri tercih ediyordum. Bazı günler de evden yemek getiriyordum. Bu süreçte restoranların da ne kadar önemli olduğunu tecrübe etmiş olduk" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI