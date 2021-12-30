Başkan Yavaş'ın babası son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Başkan Yavaş'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Yavaş'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın babası Şükrü Yavaş, son yolculuğuna uğurlandı.

BALIKESİR (İHA) - Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın babası Şükrü Yavaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın bir süredir tedavi gören babası Şükrü Yavaş, 83 yaşında kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti. Şükrü Yavaş, bugün öğle namazını müteakip Şerif Paşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Helallik için evinin önüne getirilen Şükrü Yavaş'ın tabunun üzerine Sındırgı geleneği olan el dokuma kilim örtülerek, duası yapıldıktan sonra omuzlar üzerinde camiye getirildi. Cenaze namazına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Kaymakam Zafer Oktay, ilçe belediye başkanları, kamu kurum müdürleri, daire amirleri, büyükşehir daire başkanları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye personeli, Sındırgı'dan ve dışarıdan binlerce vatandaş katıldı. - BALIKESİR

Başkan Yavaş'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Yavaş'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Yavaş'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Yavaş'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Yavaş'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Yavaş'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Yavaş'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Yavaş'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Yavaş'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Yavaş'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Yavaş'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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