Başkan Yavaş Enerji kentleri birliği encümen üyeliğine seçildi

Ankara'da gerçekleştirilen T.C. Enerji Kentleri Birliği 2021 Yılı Olağan Meclis Toplantısında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan oy birliği ile yeniden başkanlığına seçilirken Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş' da güven tazeleyerek birlik encümen üyeliğine yeniden seçildi.

Ankara'da gerçekleştirilen T.C. Enerji Kentleri Birliği 2021 Yılı Olağan Meclis Toplantısında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan oy birliği ile yeniden başkanlığına seçilirken Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş' da güven tazeleyerek birlik encümen üyeliğine yeniden seçildi.

Jeotermal kaynakları ve termal turizm alanında son yıllarda atağa geçen Sındırgı ilçesinin belediye başkanı Ekrem Yavaş ustalık dönemi olarak nitelendirdiği üçüncü döneminde birçok faaliyetin içerisinde de aktif olarak yer alıyor. Jeotermal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması adına konut ısıtmadan, jeotermal sebze ve meyve kurutma tesisine kadar birçok projeyi hayata geçiren başkan Yavaş Jeotermal sera bölgesinin kurulması adına da çalışmalarını sürdürüyor.

Bilgi alışverişi, tanıtım ve farklı alanlarda dayanışmanın sağlanması adına birliğin önemi vurgulayan başkan Yavaş " Doğal Şehir Sındırgı. Bizim tek derdimiz. İlçemizi daha ileri seviyelere taşımak Jeotermal kaynaklarımızı aktif olarak kullanarak vatandaşlarımıza ekonomik kazanç olarak döngüsünü sağlamak öncelikli hedefimizdi. Yıllardan beri süre gelen çalışmalarımız artık meyvelerini veriyor. Rabbim ülkemiz, birliğimiz ve ilçemiz adına daha güzel hizmetler yapabilmeyi bizlere nasip eylesin " sözlerine yer verdi.

Jeotermal bakımından Türkiye'nin verimli kaynaklarına sahip Sındırgı'nın da EKB encümen heyetinde yer almasının önemli olduğunu belirten başkan Yavaş görevin Sındırgı için bir onur olduğunu sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı