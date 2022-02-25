Başkan Yasemin Çavdar: "Çocuklarımız aileleriyle birlikte büyüsün"

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 'tüm çocuklar aile yanında büyüsün' diye bilgilendirici broşür ve çikolata dağıtıldı.

Kütahya Koruyucu Aile Derneği (KÜKAD) Başkanı Yasemin Çavdar ve yönetim kurulu üyeleri çocukları sevindirmeye devam ediyor.

KÜKAD Yönetimi ilçe merkezinde ve pazaryerinde dolaşarak tüm gördükleri çocuklara çikolata, büyüklere de KÜKAD hakkında bilgilendirici broşür verdiler. KÜKAD Başkanı Yasemin Çavdar, dernekleri ve yaptıkları etkinlik ile ilgili şunları söyledi: "KÜKAD yönetimimiz ile birlikte Tavşanlı pazarında çocuklara çikolata dağıtımına çıktık. Ayrıca derneğimiz faaliyetleri ile ilgili broşür de dağıttık. Amacımız kurumlardaki çocukların aile yanlarında büyümesidir. Bütün çocukların sevgi dolu sıcacık yuvalara ihtiyaçları var. Bu konularda Tavşanlı ve tüm ilçelerimizden kurumlarda kalan 17 bin çocuk aile bulsun diye yardım bekliyoruz. Bütün çocukların ailesi olsun diye KÜKAD diyoruz. Yardımlarda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Bizler ayrıca ihtiyacı olan ailelere yardımlar da yapıyoruz. Kütahya Koruyucu Aile Derneği Akbank hesabımız var. İsteyen yardımseverler buradaki hesaba bağış yapabilir. Bizler hiçbir siyasi bağı ve cemaatle ilgisi olmayan derneğiz." - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel