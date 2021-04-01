Başkan Yaşar, Çat Halk Kütüphanesini ziyaret etti

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Kütüphaneler Haftası kapsamında Çat Halk Kütüphanesini ziyarette bulundu.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Kütüphaneler Haftası kapsamında Çat Halk Kütüphanesini ziyarette bulundu.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar beraberinde Ak Parti İlçe Başkanı Muhammet Emin Işık ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Kütüphane Haftası nedeniyle Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya ve Çat Halk Kütüphanesi Müdürü Bayram Laçin'i ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Yaşar, "Bilgiye ulaştıran en büyük kaynakların başında kitap gelir. Okuyarak bilgi sahibi oluruz. Gençlerimiz, çağımız gereği artık bilgisayarlardan ve tabletlerden bu ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Malum kitap okuma alışkanlığı az olan bir ülkeyiz. İlçemizi iyi yerlere ancak genç nesillerimiz getirebilir. İstediğimiz tek şey öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmalarıdır. Kütüphanemizde son yapılan düzenlemelerle birlikte öğrencilerimizin daha rahat bir ortamda çalışabilmeleri için birçok değişiklik yapıldı ve mevcut kitap arşivine yeni kitaplar eklendi. Çat belediyesi olarak öğrencilerimize desteklerimiz imkanlarımız dahilinde her zaman devam edecektir" dedi.

Çat Halk Kütüphanesi Müdürü Bayram Laçin ise, "Yerel yönetim ile iş birliğini en iyi şekilde yapıyoruz. Başkanımızın desteklerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Daha sonra kitap sevgisi ile ilgili bir animasyon izlendi. Kütüphaneler Haftası nedeniyle Çat Halk Kütüphanesi'ni ziyaret eden Başkan Yaşar, Yukarı Çat İlköğretim okulu öğretmenleri ve minik öğrencilerine kitap hediye ederek hatıra fotoğrafı çekildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı