Başkan Yaşar, Çat Halk Kütüphanesini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Yaşar, Çat Halk Kütüphanesini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Yaşar, Çat Halk Kütüphanesini ziyaret etti

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Kütüphaneler Haftası kapsamında Çat Halk Kütüphanesini ziyarette bulundu.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Kütüphaneler Haftası kapsamında Çat Halk Kütüphanesini ziyarette bulundu.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar beraberinde Ak Parti İlçe Başkanı Muhammet Emin Işık ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Kütüphane Haftası nedeniyle Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya ve Çat Halk Kütüphanesi Müdürü Bayram Laçin'i ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Yaşar, "Bilgiye ulaştıran en büyük kaynakların başında kitap gelir. Okuyarak bilgi sahibi oluruz. Gençlerimiz, çağımız gereği artık bilgisayarlardan ve tabletlerden bu ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Malum kitap okuma alışkanlığı az olan bir ülkeyiz. İlçemizi iyi yerlere ancak genç nesillerimiz getirebilir. İstediğimiz tek şey öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmalarıdır. Kütüphanemizde son yapılan düzenlemelerle birlikte öğrencilerimizin daha rahat bir ortamda çalışabilmeleri için birçok değişiklik yapıldı ve mevcut kitap arşivine yeni kitaplar eklendi. Çat belediyesi olarak öğrencilerimize desteklerimiz imkanlarımız dahilinde her zaman devam edecektir" dedi.

Çat Halk Kütüphanesi Müdürü Bayram Laçin ise, "Yerel yönetim ile iş birliğini en iyi şekilde yapıyoruz. Başkanımızın desteklerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Daha sonra kitap sevgisi ile ilgili bir animasyon izlendi. Kütüphaneler Haftası nedeniyle Çat Halk Kütüphanesi'ni ziyaret eden Başkan Yaşar, Yukarı Çat İlköğretim okulu öğretmenleri ve minik öğrencilerine kitap hediye ederek hatıra fotoğrafı çekildi. - ERZURUM

Başkan Yaşar, Çat Halk Kütüphanesini ziyaret etti
Başkan Yaşar, Çat Halk Kütüphanesini ziyaret etti
Başkan Yaşar, Çat Halk Kütüphanesini ziyaret etti
Başkan Yaşar, Çat Halk Kütüphanesini ziyaret etti
Başkan Yaşar, Çat Halk Kütüphanesini ziyaret etti
Başkan Yaşar, Çat Halk Kütüphanesini ziyaret etti
Başkan Yaşar, Çat Halk Kütüphanesini ziyaret etti
Başkan Yaşar, Çat Halk Kütüphanesini ziyaret etti
Başkan Yaşar, Çat Halk Kütüphanesini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Esra Erol Hande Erçel Birkan Sokullu
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Yaşar, Çat Halk Kütüphanesini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 17:05:07. #1.15#
title