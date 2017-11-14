Başkan Yardımcısı Özdemir'in Acı Günü
Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir’in hayatını kaybeden annesi Emine Özdemir dualarla defnedildi.
Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir'in hayatını kaybeden annesi Emine Özdemir dualarla defnedildi.
Kilis'te 73 yaşındaki Emine Özdemir bir süredir tedavi Gaziantep'teki bir hastanede yaşamını yitirdi. Şörhabil Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Asri Mezarlıktaki aile kabristanında toprağa verildi. Cenaze namazına Kilis Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Eryılmaz, Ahmet Polat, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak, daire amir ve müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir ile yakınlarına cenazeye katılanlar başsağlığı dileğinde bulundu. - KİLİS