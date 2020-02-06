Başkan yardımcısı Kasapoğlu "Yol açma çalışmaları trafiği rahatlatacak"

06.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:11

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu Düzce'de ulaşımda yaşanan sorunlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Yardımcısı Kasapoğlu ayrıca mevcut sayısı 9 olan mahalle konaklarının sayısının artırılacağını ifade etti.



Düzce'de yaşanan trafik sorunu nedeniyle belediye tarafından yol açma çalışmaları merkez bölgesinde yoğunlaştırıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, merkez bölgesindeki trafiği rahatlamak için alternatif yol açma çalışmalarını kısa sürede bitirmeyi amaçladıklarını belirtti.



Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu,"Kuzey bölgelerinden açmış olduğumuz yeni yollar var bunun dışında güney taraflardan da çay mahallesi, Ağa Mahallesi'nden de açımına devam edeceğimiz yollar var. Bir kaç tane yapmamız gereken kamulaştırma işlemi var onların hazırlığını yapıyoruz şu an hızlı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim hedefimiz bu sene içerisinde özellikle 20 metre ve üzerindeki yolların tamamlanması tabi bunların bir kısmının da tamamlanmamış imar uygulamaları var. Onları da bir taraftan bitirmeye gayret ediyoruz. En azın bu yıl içerisinde yol açımlarını tamamlayıp alt yapı işlemlerini başlatıp önümüzdeki yıl içerisinde de asfaltlanıp kullanıma başlamak istiyoruz. Biz ne kadar alternatif yol açabilirsek yüksek kademeli yolları faaliyete geçirebilirsek merkez bölgesindeki trafiği de hafifletmiş oluruz. Bunun bilinci ile zaten iş programımızı hazırlıyoruz şuanda da devam ediyoruz" dedi.



"Park alanları için bölgelerde inceleme devam ediyor"



10 aylık süreçte park alanlarının çoğalması için vatandaşların taleplerini de göze alarak çalışmalar yürütüldüğünü belirten Başkan Yardımcısı Kasapoğlu, şöyle konuştu: "Özellikle net bir bölge telaffuz etmeden şunları söyleyeyim bizim aslında park alanlarının ve park gibi donatı alanlarının hem kapasite ve erişilebilirlik açısından belli yeterlilikte olması gerekiyor. Biz ilk etapta mevcut imar planlarımız üzerinde eksik kalan bölgelerin tamamlanmasını yapıyoruz. Sonrasında fen işleri park bahçe ekiplerimiz ile beraber bunların çalışmalarına başlıyoruz. Net rakam telaffuz edemiyorum fakat ilk geldiğimiz aylarda Darıcı Mahallesinde park açmıştık Ağa Mahallesi tarafında hazırlığını yaptığımız bir park vardı. Bunun dışında küçük ölçekli parklar var tabi. Vatandaşlardan park ve spor salonları için talepler gelmişti her talep gelen bölgede imar planlılarına baktık. Hangi bölgede nasıl bir çalışma yapabiliriz diye bunları inceledik."



"Mahalle konaklarının sayısı artacak"



Mevcut sayısı 9 olan mahalle konaklarının sayısının artırılacağını vurgulayan Başkan Yardımcısı Kasapoğlu son olarak şunları söyledi: "Mahalle toplantılarında ikinci etaba başlayacağız bunları halletmemiz lazım. Mahalle konaklarıyla ilgili verdiğimiz sözler vardı. İlk etapta uygulamaya kolayca geçirebileceğimiz alanları gündeme aldık. Şu anda 9 tane mahalle konağı var eksik muhtarlık binalarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Yoğun şekilde devam ediyor çalışmalarımız." - DÜZCE

Kaynak: İHA