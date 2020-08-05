Başkan Yardımcısı Gösterişli'nin acı günü
Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli'nin annesi Hatice Gösterişli vefat etti.
05.08.2020 02:00 | Son Güncelleme: 05.08.2020 02:17
Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli'nin annesi Hatice Gösterişli vefat etti.
Düzce Belediye Başkan Yardımcısı, TÜGVA Düzce Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hüdaver Gösterişli'nin annesi Hatice Gösterişli vefat etti. Merhumenin cenazesi 5 Ağustos Çarşamba saat 11: 00'de Merkez Büyük Camide kılınacak cenaze namazı sonrası şehir mezarlığına defin edilecek. - DÜZCE
Kaynak: İHA