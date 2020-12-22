Başkan Yaptırmış'tan Sarıkamış mesajı
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Başkan Yaptırmış'tan Sarıkamış mesajı

22.12.2020 09:23 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:27
Başkan Yaptırmış'tan Sarıkamış mesajı

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Sarıkamış Harekatının 106. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Sarıkamış Harekatının 106. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Dr. Yaptırmış, mesajında şunları kaydetti; "22 Aralık 1914'te Sarıkamış Harekatı'nın 106. yıl dönümünde vatanımız, milletimiz, bayrağımız için -50 derece de Allahuekber Dağları'nda donarak Hakka yürüyen,canlarını feda eden Kardan kefen giyen, aziz Sarıkamış şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.Ruhlarınız şad Mekanları Cennet Olsun." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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