Başkan Yanmaz Zabıta personeline kıyafet dağıttı

15.01.2020 17:39 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:44

Akçakoca Belediyesi Zabıta personeline, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın talimatı ile mont, ayakkabı, pantolon, gömlek, kep ve kravattan oluşan yeni tip kıyafetleri dağıtıldı.



Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz 24 personele yeni tip ve yeni tasarım kıyafetlerin dağıtıldığını belirterek; "Görevlerini yeni tip ve yeni tasarım kıyafetleriyle yapacaklar. Ayrıca, yeni montlardaki tasarımlarla birlikte Zabıtamız daha şık bir görünüme kavuştu.Yeni Kıyafetler günümüz çalışma koşulları ve kış aylarına girmemiz nedeni ile uygun hale getirildi. Personelimize yeni kıyafetleri hayırlı olsun. Zabıta teşkilatının vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve güven ortamında yaşamanın güvencesi olduğunu hatırlatan Başkan Yanmaz,Zabıta teşkilatımız kanunve yönetmelikler çerçevesinde, sosyal yaşamın her alanında hemşehrilerimizin huzur ve esenliği için kesintisiz görev yapmaktadır. Zabıta personelimize kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA