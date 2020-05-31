Başkan Yanmaz Tarihi Mahalle Pazarında seccade dağıttı
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Başkan Yanmaz Tarihi Mahalle Pazarında seccade dağıttı

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, uzun bir aradan sonra yeniden faaliyete geçen tarihi mahalle pazarında seccade dağıttı.

Başkan Yanmaz Tarihi Mahalle Pazarında seccade dağıttı
31.05.2020 19:22 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:25

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, uzun bir aradan sonra yeniden faaliyete geçen tarihi mahalle pazarında seccade dağıttı.

Dünya genelinde salgın haline gelen ve uzun süredir kapalı olan işyerlerinin 1 Haziran itibari ile açılmasına hazırlandığı son günlerde Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve eşi Nursen Yanmaz Tarihi Yukarı Mahalle Pazarı esnafını ziyaret etti.

Yukarı Mahalle esnafına seccade dağıtan başkan Yanmaz ve eşi, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Belediye olarak her zaman esnaf ve vatandaşın yanında olduğunu belirten başkan Yanmaz, Yukarı mahalle esnafına kolaylıklar dileyerek bu süreci en iyi şekilde atlatacaklarını ve halkımızın mümkün olduğunca sosyal mesafe kurallarını uymaları gerektiğini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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