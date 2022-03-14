Başkan Yaman ve Tuna'dan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a ziyaret - Haberler

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Başkan Yaman ve Tuna'dan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Yaman ve Tuna'dan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a ziyaret

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna bir takım ziyaretler için Kocaeli'ne gitti.

KOCAELİ (İHA) - Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna bir takım ziyaretler için Kocaeli'ne gitti.

İkili, ilk olarak Bilecik Valiliği görevini yürütürken görevi bırakarak AK Parti'den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan belediye başkanı seçilen Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret etti. Heyet, belediyeleri ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulundu. İkili ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'da ziyaret ederek, hediyelerini takdim ettiler. Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Tahir Büyükakın'a kendilerine bizlere göstermiş oldukları sıcak samimi ev sahipliklerinden dolayı teşekkürler ederek, Bileciklilerin selamını Büyükakın'a ilettiler. - BİLECİK

Başkan Yaman ve Tuna'dan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Yaman, Selim Tuna, Bayırköy, Kocaeli, Yerel, Haberler

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