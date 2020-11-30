Başkan Yaman, taşıyıcılar kooperatif başkanıyla bir araya geldi
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Başkan Yaman, taşıyıcılar kooperatif başkanıyla bir araya geldi

30.11.2020 12:08 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:13
Başkan Yaman, taşıyıcılar kooperatif başkanıyla bir araya geldi

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy SS Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Saim Gökkaya ile bir araya geldi.

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy SS Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Saim Gökkaya ile bir araya geldi.

İkili belediye başkanlığında makamında bir araya gelirken, bölgeyi ilgilendiren konular hakkında görüş alışverişinde bulundular. Başkan Yaman, yapılan ziyaretten dolayı Bayırköy SS Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Saim Gökkaya'ya teşekkür etti. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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