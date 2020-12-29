Başkan Yaman, Milletvekili Erim'i iddialarını ispatlamaya davet etti
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Başkan Yaman, Milletvekili Erim'i iddialarını ispatlamaya davet etti

29.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:56
Başkan Yaman, Milletvekili Erim'i iddialarını ispatlamaya davet etti

Türk-İş'e Bağlı Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, yaptığı basın açıklaması ile AK Parti Aydın Mileltvekili Bekir Kuvvet Erim'i iddialarını ispatlamaya davet etti.

Türk-İş'e Bağlı Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, yaptığı basın açıklaması ile AK Parti Aydın Mileltvekili Bekir Kuvvet Erim'i iddialarını ispatlamaya davet etti. Bekir Kuvvet Erim'in yaptığı açıklama ile işçileri adeta hakaret ettiğini ve derhal özür dilemesini beklediklerini kaydeden Hidayet Yaman, "Sayın vekili bu iddialarını derhal ispat etmeye davet ediyorum. Bu 2 bin personel kimdir ve hayal ürünü bu 2 bin personelin kartları kimlerdedir?" dedi.

Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet yaman onuyla ilgili açıklamasında "AK Parti Aydın milletvekili Kuvvet Erim'in dün yerel basında dile getirilen açıklamalarını; hayretle, dehşetle ve biraz da üzülerek takip ettik. Vekil Bekir Kuvvet Erim, ne yazık ki tüm rakamları bir biri ile karıştırıp, hayal bazı sayılar üzerinden, yine hayal ürünü bir takım iddialarda bulunuyor. ya da geçtiğimiz yerel seçimlerde kaybettikleri yerel yönetimlerde kendi yaptıkları uygulamalarla ya da sayılarla karıştırıyor. Sendikamızın faaliyet gösterdiği Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde iddia edilenin 5'te 1'i kadar personel çalışmaktadır. Sayın vekilin hezeyanlarını doğru kabul edersek, bunların yarısı da maaş almamaktaymış. Öncelikle bu iddialar temelde işçi kardeşlerimize yapılmış bir hakarettir. Sayın vekili bu iddialarını derhal ispat etmeye davet ediyorum. Bu 2 bin personel kimdir ve hayal ürünü bu 2 bin personelin kartları kimlerdedir? İddialarınız öncelikle bizlere, işçilere, emekçilere hakarettir. Hiçbir işçimiz hakkını yedirmeyeceği gibi Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde de hak yenmez, yenilmesine de müsaade edilmez. Sizi, hezeyanlarınızı ispata ya da hepimizden özür dileyerek sözlerinizin birer dil sürçmesi olduğunu ifade ederek, işçilerimize daha fazla hakaret etmemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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