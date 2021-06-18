Başkan Yaman, gün boyu ziyaretçileri kabul etti
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Başkan Yaman, gün boyu ziyaretçileri kabul etti

Başkan Yaman, gün boyu ziyaretçileri kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı olan Mustafa Yaman, gün boyu ziyaretçileri makamında kabul etti.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı olan Mustafa Yaman, gün boyu ziyaretçileri makamında kabul etti.

Zey Köyü Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Uz ve beraberindekiler, derneğin onursal üyesi olan Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, "Türk Metal Sendikasında birlikte görev yaptığımız önceki dönem şube başkanlarımızdan şimdiki görevi Zey Köyü Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Uz ağabeyimiz yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bizleri ziyaret ettiler. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Yaman'ı ardından beldedeki sanayi kuruluşlardan biri olan bir mermer fabrikası sahibi Mustafa Sarıoğlu ziyaret etti. Kendisini de ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Yaman, "Her zamanki sıcak samimi tavırlarıyla hem beldemizle hem de bölgemizle ilgili konularda görüş alışverişinde bulunduğumuz kıymetli ağabeyimize ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

AK Parti heyetinden ziyaret

Başkan Yaman'ı ardından AK Parti Yenipazar İlçe Başkanı Bilal Nalbant, Yenipazar İl Genel Meclisi Üyesi Yücel Kaya, AK Parti Yenipazar İlçe Yönetim Kurulu üyesi Bekir Varol, Kükürt Köyü Muhtarı Mehmet Özdemir ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, "Kardeş ilçemiz Yenipazar'ımızdan gelen dava arkadaşlarımızla ilçemizi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladık. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Yaman'ı son olarak beldedeki Gazi Mahalle Muhtarı Ali Özdemir, Fatih Mahalle Muhtarı Ahmet Zengin, Sarmaşık Mahalle Muhtarı Kadir Kayadelen ziyaret etti. Beldede yapılmakta olan ve yapılacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunan Başkan Yaman, muhtarların sorunlarına da dinledi. - BİLECİK

Başkan Yaman, gün boyu ziyaretçileri kabul etti
Başkan Yaman, gün boyu ziyaretçileri kabul etti
Başkan Yaman, gün boyu ziyaretçileri kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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