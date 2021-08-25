Başkan Yaman'dan hayırlı olsun ziyareti
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Başkan Yaman'dan hayırlı olsun ziyareti

Başkan Yaman'dan hayırlı olsun ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamil Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamil Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ile Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Hastanesi Başhekimlik görevine atanan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamil Özdemir'i ziyaret ederek, hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Yeni görevinde Başhekim Özdemir'e başarılar dileyen Başkan Yaman, "Başkanımız Sayın Münür Şahin Beyle birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Rabbim yar ve yardımcısı olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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