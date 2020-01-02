Başkan Yalçınkaya; parke taşı çalışmasını yerinde inceledi

02.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:58

Belediye ekipleri tarafından birçok noktada yapılan çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

Akçakale sanayi sitesinde devam eden kilit parkı taşı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Kilitli parke taşı ile ilgili bugüne kadar yaptığımız 150 Bin metre² Akçakale'nin hizmetine sunduğunu söyledi.

SINIR BOYUNDA İNŞALLAH YILDIZ GİBİ PARLAYACAK.

Başkan Yalçınkaya burada yaptığı açıklamada, "Hedefimiz bütün Akçakale'de alt yapısıyla üst yapısıyla,yollarıyla, caddeleri ile ağaçlarıyla, mükemmel yıldız bir ilçe sınır boyunda inşallah yıldız gibi parlayacak. Fakat zaman imkân ve şartlar bütün her şeyi zorlayarak bugüne kadar bütün bunları gerçekleştirdik. Bu yıl inşallah tamamını eksiksiz bir şekilde tamamlayacağız. Elimizi yıkayıp çıkacağız. Bu işin içerisinden kara yollarda inşallah önümüzdeki baharda bu yoluda tamamlayacak ve bütün caddeleri ile sokaklarıyla, şehrin girişi ile sınır kapısıyla, mükemmel bir ilçe olacak. Hedefimiz o bu kötü şartlarda büyük İmkânsızlar içinde tüm şartları zorlayarak bunları esnafımızın önüne halkımızın önüne bu medeni imkânları güzel yaşama hayat standardı yüksek olan bir ilçe ve bir belde olarak ayağa kaldıracağız. Allahın izni ile Cenabı Hakk'ın yardımı Allah bize yardım edecek. Devletimiz reisi cumhurumuz Sayın Recep Tayyip Erdoğan gayretleriyle, milletvekilimiz Ahmet Akay'ın desteğiyle bütün bunları önümüzdeki günlerde inşallah çok güzel bir şekilde geri kalanını da bitireceğiz. Esnafımız evine huzurlu bir şekilde buradaki hizmetine de müşterisine de, batıdaki ilçelerde ne varsa bütün bunları bu kardeşlerimizin önüne inşallah büyük bir gayretle koyacağız. Bütün çalışma ekibi arkadaşlarımıza burada bütün gayreti olan kardeşlerimize de Ayrıca teşekkür ediyorum. Esnafımıza Akçakale'mize hayırlı olsun."

BU YOLLAR ONUN SAYESİNDE OLDU.

Sanayi esnafı Orhan Çoban ise, "Öncelikle sayın başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu işkenceden kurtardı. Tozdan, çamurdan Kurtardı. Allah'a çok şükür şu an önümüz tertemiz biz tekrar başkanımıza teşekkür ediyoruz." Dedi.

Halil Varol'da, "Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu yollar onun sayesinde yapıldı Allah ondan razı olsun." Şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler