Başkan Yalçın: "Başakpınar için hizmet ve yatırım yılı olacak"
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Başkan Yalçın: "Başakpınar için hizmet ve yatırım yılı olacak"

Başkan Yalçın: 'Başakpınar için hizmet ve yatırım yılı olacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakpınar Mahallesi'nde ilave revizyon uygulama imar planı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Başakpınar Mahallesi'nde ilave revizyon uygulama imar planı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda ayrıca Talas Belediyesi tarafından Başakpınar'da son 2 yıl içerisinde gerçekleştirilen hizmet ve yatırımlar da değerlendirildi.

Başakpınar Muhtarı Cemalettin Sivritaş ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapılacak hizmet ve yatırımlarla bu yılın 'Başakpınar Yılı' olacağını söyledi. Toplantıda ilk sözü alan Mahalle Muhtarı Cemalettin Sivritaş, Talas Belediyesi ile uyumlu şekilde çalıştıklarını belirterek, "Başkanımız Mustafa Yalçın, mahallemize güzel hizmetler getiriyor. İstek ve taleplerimiz en iyi şekilde değerlendiriliyor. Kendilerine hem teşekkür ediyor hem de mahallemize hoş geldiniz diyorum." şeklinde konuştu. Başkan Mustafa Yalçın da Başakpınar'ın kendileri için önemli bir mahalle olduğunu ifade ederek, "2 yıl içerisinde Başakpınar'a bir hayli hizmet ve yatırım kazandırdık. Bunların yanı sıra bu yıl da güzel ve önemli projelerimiz var. Bizim için bu yaz dönemi 'Başakpınar'a hizmet ve yatırım yılı' olacak" dedi. Toplantıda daha sonra Başkan Yardımcısı İsmail Güngör tarafından Başakpınar'da son 2 yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar ve bu yaz döneminde yapılması planlanan projelerle ilgili sunum yapıldı. Ardından da Başakpınar Mahallesi ilave revizyon uygulama imar planıyla ilgili olarak hazırlanan sunuma geçildi. Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli tarafından yapılan sunumdan sonra da toplantıya katılan vatandaşlar görüş ve önerilerini aktardı.

Günün sonunda ise çok amaçlı 3 tonluk römorkun teslimi yapıldı. Başta arazi yangını söndürme olmak üzere sulama ve ilaçlamada kullanılabilecek 3 tonluk römork ve aparatları, Başkan Yalçın tarafından Başakpınar Mahallesi Muhtarı Cemalettin Sivritaş'a teslim edildi. - KAYSERİ

Başkan Yalçın: 'Başakpınar için hizmet ve yatırım yılı olacak'
Başkan Yalçın: 'Başakpınar için hizmet ve yatırım yılı olacak'
Başkan Yalçın: 'Başakpınar için hizmet ve yatırım yılı olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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