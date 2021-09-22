YALOVA (Habermetre) - BAŞKAN VEKİLİ TUTUK YTSO'NUN YENİ BİNASINI GEZDİ

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Ticaret ve Sanayi Odasını (YTSO) ziyaret etti. YTSO ziyaretinde Başkan Vekili Tutuk'a, Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ve Belediye Meclis Üyesi İnanç Kaya da eşlik etti. YTSO Başkanı Tahsin Becan'a yeni hizmet binası için hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Vekili Tutuk; "Yalova Ticaret ve Sanayi Odasına yeni hizmet binası öncelikle başta oda üyeleri olmak üzere şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki günlerde resmi açılışı gerçekleşecek olan binayı ziyaret ederek, Sayın Becan'dan bilgiler aldık. YTSO'nun yeni hizmet binasının yapımında emeği geçen şehrimize kazandıran herkese teşekkür ederim" dedi. Başkan Vekili Tutuk'tan Kat'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Belediye Meclis Üyesi İnanç Kaya, Taksici esnafıyla bir araya geldi. Başkan Vekili Tutuk, geçtiğimiz günlerde yapılan kongre sonrası SS. 1. Nolu Yalova Taksiciler Kooperatifi Başkanlığına seçilen Erkan Kat'ı ve yönetim kurulunu tebrik ederek, başarılar diledi. İskele Taksi de taksicilerle sohbet eden ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Başkan Vekili Tutuk; "Taksici esnafımızın sorunlarını ve problemlerini biliyoruz. Bu taleplerinizi bizlere iletmiştiniz. Bizde sizler için en iyi neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Bundan emin olun ve bize güvenin. Bununla birlikte yeni başkanımız Erkan Kat'a ve yönetimine başarılar dilerim" dedi.

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