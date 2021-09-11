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BAŞKAN VEKİLİ TUTUK, HUZUR SOKAĞI ESNAFIYLA BULUŞTU

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BAŞKAN VEKİLİ TUTUK, HUZUR SOKAĞI ESNAFIYLA BULUŞTU

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK, HUZUR SOKAĞI ESNAFIYLA BULUŞTUBaşkan Vekili Tutuk'a, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ile birlikte İl Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Balkaya da eşlik etti.

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK, HUZUR SOKAĞI ESNAFIYLA BULUŞTU

Başkan Vekili Tutuk'a, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ile birlikte İl Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Balkaya da eşlik etti. Yoğun programları arasında esnaflarla buluşmaya özellikle özen gösterdiğini belirten Başkan Vekili Tutuk; "Esnafımız bizim için çok önemli. Onların talep ve isteklerini yerine getirmek onları dinlemek bizim en asri görevlerimizden biri. Yoğun geçen programlarımız arasında esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Bu hafta sonunda ise Huzur Sokağı esnafımızın davetlisi olduk. Talep ve isteklerini dinledik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak yapmış olduğumuz çalışmaları ve projelerimizi anlattık" dedi.

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Haber: BAŞKAN VEKİLİ TUTUK, HUZUR SOKAĞI ESNAFIYLA BULUŞTU - Haberler
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