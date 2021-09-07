BAŞKAN VEKİLİ TUTUK EZGİ SOKAK ESNAFI İLE BULUŞTU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK EZGİ SOKAK ESNAFI İLE BULUŞTU

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK EZGİ SOKAK ESNAFI İLE BULUŞTU
Habermetre - Haberler | Toplum

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK EZGİ SOKAK ESNAFI İLE BULUŞTUYalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Süleymanbey Mahallesi Ezgi Sokak esnafı ile bir araya geldi.

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK EZGİ SOKAK ESNAFI İLE BULUŞTU

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Süleymanbey Mahallesi Ezgi Sokak esnafı ile bir araya geldi. Başkan Vekili Tutuk'a AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin de eşlik etti. Geçtiğimiz günlerde yapımına başlanan ve kısa süre içerisinde yolu ve kaldırımları tamamlanarak modern bir görünüme kavuşan Ezgi Sokak'ta esnaflarla buluşan Başkan Vekili Tutuk, 25 yıl aradan sonra yol ve kaldırım sorununu çözdüklerini söyledi.

"Esnaflar ile buluşmaya devam ettiklerini belirten Başkan Vekili Tutuk; "Öncelikle bizleri misafir eden esnaflarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ezgi Sokak'da 25 yıldır askıda kalan yol ve kaldırım problemi vardı. Bize iletildikten sonra kısa sürede bu sorunu çözerek sokağımızda çalışma başlattık. Yolumuzu, kaldırımlarımızı yeniledik ve kısa sürede tamamlayarak güzel bir görünüme kavuşturduk" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Derya Baykal Derya Şensoy Yeşim Salkım
Spor Max Meyer Cristiano Çağdaş Atan Samet Aybaba Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BAŞKAN VEKİLİ TUTUK EZGİ SOKAK ESNAFI İLE BULUŞTU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 14:56:27. #1.14#

title