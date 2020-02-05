Başkan Vekili Çakmak "GTÜ bilimsel çalışmaların merkezi olacak"

05.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:00

Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak "Eğitim ve öğretim kurumlarına her zaman destek verdiklerini ifade etti.

GENİŞ KATILIM

Gebze Teknik Üniversitesi, bünyesindeki en önemli eksiğini tamamladı. Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi hizmete açıldı. Üniversite bünyesinde çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapacak Kongre ve Kültür Merkezi'nin açılışına Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Ekşi, Tayvan Büyükelçisi Yaser Cheng, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, AKUT Başkanı Recep Şalcı, akademisyenler, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

ÖNEMLİ BİR EKSİK GİDERİLDİ

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Aslan, "Üniversiteler sadece laboratuvarlardan ve dersliklerden oluşmazlar. Üniversiteler kültürel çalışmaların da kaynağıdır. Biz de Gebze Teknik Üniversitesi olarak kültürel çalışmalara önem veriyoruz. Bu bağlamda üniversitemizin en önemli ihtiyacını giderdik. Gebze ve çevre ilçelerin bilim ve kültürel faaliyet merkezi olacak olan merkezimiz,Gebze Teknik Üniversitesi için çok önemli bir anlam taşımaktadır" ifadesini kullandı.

ÜNİVERSİTELERİMİZİN YANINDAYIZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise konuşmasında "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, Kocaeli'yi sanayi, ulaşım ve turizm kenti olmasının yanı sıra bir öğrenci şehri olarak görüyoruz. Bu nedenle de Kocaeli'deki üniversitelerimizle iş birliği halinde projeler üretiyoruz. Yerel yönetimlerle üniversitelerimiz arasındaki bu işbirliği neticesinde her alanda şehre dokunan hizmetler ortaya çıkıyor. Kocaeli'nin ikinci üniversitesi olan ve her yıl gelişip büyüyen Gebze Teknik Üniversitemiz, Türkiye'nin de önde gelen üniversiteleri arasında yerini alıyor" dedi.

KOCAELİMİZE HAYIRLI OLSUN

Verdiği kaliteli eğitimle Gebze Teknik Üniversitesi'nin dikkat çektiğini belirten Başkan Vekili Çakmak "GTÜ, yeni yaşam alanıyla Gebze ve çevresine kültürel bir değer katacak. Merkez, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, çalıştaylar, konferanslar ve konserler gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bu komplekste sahne ve gösteri sanatları da icra edilebilecek. Böyle çok kapsamlı bir kongre ve kültür merkezini şehrimize kazandıran başta rektörümüz olmak üzere Gebze Teknik Üniversitesi yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gebze Teknik Üniversitesi'nin yeni kongre ve kültür merkezinin Gebze'mize ve Kocaeli'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler