Başkan Vekili Aslan: "Sahil bandı projemizi çok önemsiyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Vekili Aslan: "Sahil bandı projemizi çok önemsiyorum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Vekili Aslan: 'Sahil bandı projemizi çok önemsiyorum'

Van'ın İpekyolu Kaymakamımı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe genelinde esnafla bir araya gelmeye devam ediyor.

Van'ın İpekyolu Kaymakamımı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe genelinde esnafla bir araya gelmeye devam ediyor.

Sık sık mahalle, aile ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların sorunlarına ortak olan, görüş, öneri ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Aslan, Selimbey Mahallesi Kale Yolu üzerinde işletmeleri bulunan esnafla bir araya geldi. Esnaf, Kale Yolu'nun prestij cadde olarak düzenlenmesini, belirli kavşaklardaki trafik lambası probleminin çözülmesini ve caddenin ışıklandırma sorunun giderilmesini isterken, caddede banka şubelerinin bulunmasını da taleplerine ekledi.

"Bir hayalimiz var"

Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, bir yılı aşkın süredir devam eden salgın nedeniyle esnafın zor günler geçirdiğini belirterek, "İlçemize bağlı cadde ve sokaklarımızda sürekli esnafla bir araya geliyoruz. Bu buluşmalarda esnafımızın talep ve önerilerini dinliyoruz ve projelerimizi oluştururken bu talepleri de dikkate alıyoruz. Bu sene Van Büyükşehir Belediyemiz tarafından çok büyük bir ihtimalle Kale Yolu prestij cadde haline getirilecek. Bizde İpekyolu Belediyesi olarak gerekli desteği ve katkıyı sunacağız. Tarihi Van Kalesi arkasında Sahil Bandı projemiz var. Bu projeyi çok önemsiyorum. Çünkü bölgenin en önemli prestij projelerinin başından geliyor. Van olarak bir hayalimiz var. Diğer merkez belediyelerle birlikte Çiçekli'den Mollakasım'a kadar kesintisiz sahil bandı oluşturmak. Bizim ilçe sınırlarımızda bulunan sahil bandı projemiz start aldı ve hızla ilerliyor. Bu projeyle buraya yakın cadde ve sokaklarımız çok daha cazip hale gelecek" dedi.

Esnaf ise duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a teşekkür etti.

Kaymakam Aslan'a belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. - VAN

Başkan Vekili Aslan: 'Sahil bandı projemizi çok önemsiyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İhsan Yavuz Ali İhsan Su Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Türkan Şoray Burcu Biricik Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Vekili Aslan: "Sahil bandı projemizi çok önemsiyorum" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 11:52:15. #1.15#
title