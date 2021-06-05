Başkan ve mahalle muhtarları ilçe sorunlarını değerlendirdi
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Başkan ve mahalle muhtarları ilçe sorunlarını değerlendirdi

Başkan ve mahalle muhtarları ilçe sorunlarını değerlendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde mahalle muhtarları Belediye Başkanı Arif Teke'yi makamında ziyaret ederek, ilçede yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde mahalle muhtarları Belediye Başkanı Arif Teke'yi makamında ziyaret ederek, ilçede yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke yaptığı açıklamada, "İlçemiz, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Uzun, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Halil Akkoç, İstiklal Mahallesi Muhtarı Turgut Demir, Yeni Mahalle Muhtarı Abdullah Bayrak ve Bozbay Mahallesi Muhtarı Mikail Binici belediyemizi ziyaret ettiler. İlçemize yapılan, yapılmakta ve yapılacak olan projelerimizi değerlendirdik. Mahalle muhtarlarımızla tam bir fikir birliği içerisinde projelerimizi takip edip gerçekleştireceğiz. Her şey Altıntaş ilçemiz için. Tüm muhtarlarımıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Başkan ve mahalle muhtarları ilçe sorunlarını değerlendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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